Marc Màrquez, en moto als Alps

SEGRE.com Actualitzada 19/01/2017 a les 17:32

Marc Màrquez, en moto per una pista d'esquí

Marc Màrquez és el protagonista de l'anunci de la carrera Hahnenkamm, una prova de la Copa del Món d'esquí que es celebra als Alps suïssos. Màrquez no va dubtar en baixar per l'Ehrenbachhöhe, una de les pistes de la prova, en una moto de MotoGP adaptada per a l'ocasió amb claus a les rodes.



No us el perdeu!