Les comarques del Pirineu arriben al 100% d’ocupació per Cap d’Any

Baixa fins el 50% el dia de Reyes

Plena ocupació el cap de setmana de Cap d’Any a les comarques del Pirineu de Lleida. Tant hotels com cases de turisme rural pròximes a les estacions d’esquí han arribat a superar el 90% i a molts establiments han penjat el cartell de complet. Des de dimarts passat, l’afluència de visitants ha anat augmentant gradualment animats pel bon temps d’aquests últims dies que ha fet que els termòmetres arribessin a assolir fins els 9 graus positius en algunes capitals com Vielha o La Seu, que ha permès compaginar l’esquí amb altres activitats (veure desglossament).Si ja dimarts 27 més de 16.600 esquiadors van practicar l’esport blanc davant els 21.900 registrats entre el 24 al 26 després d’un Nadal a mig gas, les estacions van superar amb escreix aquestes xifres dissabte 31. Més de 12.000 persones van elegir l’estació aranesa divendres i la previsió era deixar aquesta quantitat curta en fi d’Any i Anus Nou. Les taquilles van vendre prop de 2.700 forfets a Boí Taüll i més de 4.000 les pistes del Sobirà, Port Ainé i Espot. Més d’1.500 persones van esquiar en Port del Comte, en el Solsonès. Només dissabte hi va haver la mateixa quantitat d’aficionats en els complexos hivernals que entre el 24 i 26 de desembre.Segons el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, aquests percentatges aniran baixant fins el dia de Reyes, en el que es preveu que l’ocupació mitjana sigui d’un 50%. Amb tot, les xifres que es manegen són molt bones i es deixaran notar en l’economia de la zona. Per la seua part, el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va remarcar que el bon temps ha estat un esperó i, malgrat la falta de nevades, les estacions han sabut resoldre la situació i ofereixen una àmplia extensió de domini esquiable. Pel que respecta a les cases de pagès, la presidenta del gremi a Lleida, Núria Ferrando, va assegurar que els clients han anat arribant fins arribar al 100% el cap de setmana. En Reis oscil·larà entre el 60 i el 70%.