Patrulles armades per les zones comercials de Lleida

L’operació Grèvol que organitzen cada any els Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat durant la campanya nadalenca està en ple desenvolupament i coincideix amb l’alerta terrorista de nivell 4 sobre 5, que es manté activa des dels atemptats a França de l’any passat. És per aquest motiu que durant aquests dies es reforça la seguretat en zones comercials i altres espais amb molta presència de gent, com poden ser mercats de Nadal, llocs turístics i infraestructures de transport. El desplegament inclou patrulles de tres agents amb armes llargues, una imatge que resulta inusual per a molts ciutadans. L’atemptat de Berlín ha