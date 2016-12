El pla de suport als dependents, sense continuïtat

Es va subvencionar material ortopèdic a 100 cuidadors

El pla pilot per millorar l’autonomia de les persones dependents i dels seus cuidadors familiars del qual es van beneficiar un centenar de llars lleidatanes el 2015 no tindrà previsiblement continuïtat, o almenys de moment, malgrat els bons resultats que va donar. Aquest projecte–impulsat pel departament de Benestar Social, la Paeria i Gestió de Serveis Sanitarisva consistir a analitzar i diagnosticar la realitat del domicili de persones amb una dependència reconeguda de grau II per oferir-los suports tècnics i informatius tant al cuidador com a la persona dependent, explica Cristina Morón, treballadora social de la Paeria i referent de Dependència.