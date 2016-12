La campanya de Nadal suposa del 10 al 50% de la facturació de les botigues

La despesa mitjana per consumidor és de 725 € i es preveu augmentar les vendes

La campanya de Nadal suposa entre el 10 i el 50% de la facturació anual de les botigues, segons els sectors. Les botigues de joguets són les que tenen les vendes més concentrades, però joieries, botigues de productes electrònics i regals també confien en el desembre per salvar l’any. Es preveu una despesa mitjana de 725 € per consumidor.

La campanya de Nadal és el moment més esperat de l’any per al comerç, ja que són les dates amb més vendes. Això és encara més cert per als sectors més directament vinculats a celebracions i regals, que arriben a concentrar en algun cas, com les botigues de joguines, fins al 50% de la facturació en aquestes dates. A la resta, oscil·la entre el 10 i el 40%, aproximadament, amb les botigues de regals, productes electrònics i joieries com les més beneficiades, mentre que les vendes de roba i complements, alimentació o llibres es reparteixen més. Segons la Confederació Espanyola de Comerç, la despesa mitjana serà aquest any de 725 € per consumidor, encara que constata que la consolidació del Black Friday va avançar algunes de les compres previstes per a aquests dies. Amb tot, estima un augment de fins al 6% de les vendes, la qual cosa suposaria la millor campanya en 8 anys. Segons aquest estudi, la major part de la despesa se l’emporten alimentació i regals, seguits de la loteria i articles de decoració. El comerç de Lleida posa fre a l’optimisme sobre l’augment de la despesa, però afronta amb ganes la campanya. “És un mes en què en una família entren 3 pagues, les de desembre i gener i l’extra de Nadal, i això es nota. Però la campanya està justeta, no hi ha gaire alegria”, afirma la presidenta de la Fecom, Maria Rosa Eritja. Encara que pugui semblar el contrari, les vendes s’espaien més, una cosa en la qual, a part del Black Friday, influeix també la proliferació de festius oberts, que molts veuen excessiva.

Tot i



Segons un estudi, el percentatge de compres a internet ja suposa un 34% del total

així, aquesta setmana les aglomeracions han sigut inevitables. “Varia segons els sectors, però pot ser que es facturi sobre el 25% de l’any durant la campanya. Esperem que les vendes augmentin d’un 3 a un 5%, ja estaríem contents”, va indicar el president de l’Eix Comercial, Llorenç González.

Encara que la llarga i profunda caiguda de vendes per la crisi ja va acabar, molts comerciants ressalten que el consum no acaba de recuperar-se, fet en el qual també influeix el fort augment de les vendes online (vegeu el desglossament). “Són dates en què es treballa més pels regals, però la crisi ha afectat molt. Ara la gent quan veu un rellotge de 200 €, et pregunta si no en tens un de 100. I amb les joies passa el mateix, es ven molt menys or. Està de moda la plata i es busca el disseny i les pedres naturals, però amb preus baixos”, explica el president del gremi de joiers, Carmelo Ayala.

“Per a les llibreries, la campanya de Nadal és la més important de l’any, alhora amb Sant Jordi. També és quan hi ha més novetats. Les vendes han deixat de caure, però no es recuperen, estan estabilitzades”, opina Jordi Caselles, del gremi de llibreters, que apunta que la pirateria es deixa notar.

Les compres a través del mòbil es dupliquen

Diferents estudis posen de manifest el fort augment de les compres online a Espanya, amb un pes cada vegada major dels dispositius mòbils. Així, es calcula que les vendes a través de dispositius mòbils arribaran aquest Nadal fins als 930 milions d’euros, amb un augment del 116% respecte a l’any passat, i suposarà ja un 27% del total de despesa online, segons un estudi del web RetailMeNot i del Centre for Retail Research. El creixement total del comerç electrònic es xifra en el 33%. Un altre estudi, elaborat per l’Observatori Cetelem d’eCommerce, mostra que els espanyols han fet de mitjana compres per valor de 1.413 euros a internet durant el 2016. El pes de les compres online és del 34%, davant el 66% que suposen les botigues físiques. La bretxa es va estrenyent, però els experts preveuen que els dos formats conviuran.



Lleida no és aliena a aquest auge del comerç electrònic, encara que hi ha pocs estudis per quantificar-ho. Segons els informes comercials que va presentar la Paeria el mes de març, un 45% de lleidatans compren per internet, amb una despesa estimada de 236 milions d’euros. Però la mostra més clara és veure l’atrafegament de les empreses de paqueteria, que aquests dies es veuen obligades a ampliar plantilla per repartir les compres.