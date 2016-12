La Fiscalia notificarà a Ensenyament processos contra mestres per abusos

També demanarà als jutges aplicar mesures cautelars davant de “sospites fonamentades” || Ensenyament també està alerta davant la radicalització jihadista

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Fiscalia facilitarà informació a la conselleria d’Ensenyament sobre els processos judicials que tenen relació amb abusos a menors per part de personal dels centres educatius, siguin docents o personal administratiu, i que no transcendeix de les instàncies judicials fins que no hi ha sentència. Així ho va assenyalar dissabte la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, en una entrevista concedida a l’ACN. A més, la Fiscalia ha accedit a la petició del departament i sol·licitarà mesures judicials en els casos d’abusos amb “sospites fonamentades” per poder apartar els professionals abans que hi hagi sentència.Després del cas Maristes, la conselleria i el