C's reclama un nou institut per a Cappont i adverteix del col·lapse als centres del barri

Redacció Actualitzada 27/12/2016 a les 10:54

C's reclama un nou institut per a Cappont i adverteix del col·lapse als centres del barri

El diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya Jorge Soler va lamentar ahir que el Govern no hagi destinat una partida pressupostària a la construcció d’un nou institut al barri de Cappont.



En un comunicat, Jorge Soler va celebrar la construcció d’un nou institut al barri del Secà de Sant Pere de la ciutat, però va advertir de les necessitats de Cappont són una urgència, ja que, va dir, “les escoles del barri estan col·lapsades, així com l’única guarderia que hi ha”.



Així mateix, el diputat va demanar que “no oblidi les necessitats educatives que té la província de Lleida, on l’amenaça crònica de tancament de línies de P3 es manté”. En aquest sentit, va reiterar que “la creació de noves places per millorar l’accessibilitat i l’equitat hauria de ser una prioritat” de la Generalitat i del departament d’Ensenyament.



Per aquesta raó, Soler va manifestar “la seua sorpresa” al veure que la resolució del Parlament presentada per Ciutadans, i que “va ser aprovada aquesta legislatura, per construir l’institut de Cappont ha estat novament oblidada per la Generalitat, ja que l’any passat també es va quedar sense partida pressupostària”.