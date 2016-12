Deu detinguts per estafes a través d'internet amb víctimes a Lleida

La Guàrdia Civil de Lugo i de València ha desarticulat una organització criminal d’àmbit internacional integrada per deu persones que cometien estafes a través d’internet. Entre les més de 30 víctimes hi ha persones de Lleida.

L’operativa habitual era el registre fraudulent de clients en pàgines d’empreses de joc online, utilitzant dades d’identitat de terceres persones sense el seu coneixement. Seguidament, feien apostes en pàgines de joc en línia amb targetes bancàries fraudulentes de les quals utilitzaven les dades impreses sense posseir-les físicament.

Aquestes dades els obtenien mitjançant furts, tècniques d’enginyeria social, phishing o comprant-les directament al mercat il·legal existent a la xarxa. Per comprovar la seua operativitat, feien una petita compra en algun comerç per intenet de pagament no segur o fent un donatiu a ONG. Si la targeta estava activa, feien apostes esportives online a càrrec seu. Calculen que haurien estafat més de 75.000 euros, xifra que podria augmentar, així com el nombre de víctimes.