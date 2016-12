La Generalitat aposta per elevar l’ensenyament obligatori fins als 18

La consellera Ruiz defensa més formació per accedir al món laboral

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, es va mostrar partidària d’allargar l’edat d’escolarització fins als 18 anys, tal com proposa una ponència de l’Ara és Demà. Ruiz va declarar que “si l’acord majoritari fos aquest”, s’haurien de modificar les etapes actuals i va defensar que “té més sentit” fer una etapa de Primària fins als 14 anys per deixar escollir la formació dels 14 als 18 anys en un àmbit més acadèmic i professionalitzador. La titular d’Ensenyament va considerar que el futur serà “tan complex” que qui no tingui formació quedarà “expulsat” del món laboral, de forma que serà necessari “més