El Comú fa un balanç positiu del 2016, malgrat els bloquejos en algunes de les seues propostes

Els regidors exigeixen més transparència i destaquen la necessitat de fer més política al carrer

El grup municipal del Comú fa un balanç positiu de les accions politicas dutes a terme aquest 2016, malgrat que algunes d’elles han estat bloquejades per l’equip de govern "en fer-se cada vegada més evident el pacte entre PSC i C’s i al que últimament se suma també el PP", ha afirmat aquest migdia Carlos González.

Entre les propostes materialitzades, els regidors han destacat la consecució de la publicació de les factures municipals entre gener a abril perquè siguin accessibles i consultables pels ciutadans, encara que insisteixen que "queda molt camí per recórrer" en matèria de transparència. Així mateix, han apuntat que ha estat un any d’anàlisi profunda del funcionament intern de la Paeria i de la contractació pública, que "ha servit per constatar que un 70% dels 258 contractes firmats es van fer per decret i sense procediment obert de contractació".

Per la seua part, Sergi Talamonte ha defensat les mesures que han proposat a favor d’una mobilitat més sostenible, com els reajustaments en el servei de bus per augmentar la qualitat del servei i dels usuaris de pagament sense incrementar el cost de la concessió i l’aposta per millorar i connectar tota la xarxa de carril bici.

Finalment, Talamonte ha subratllat que "hem demostrat que és possible una altra manera de fer política, a través de visites a tots els barris de la ciutat i amb l’organització de jornades participatives sobre pressupostos, ordenances fiscals o pobresa energètica".