Esbojarrada fugida d'un conductor temerari per la ciutat de Lleida

Actualitzada 28/12/2016 a les 10:50

La comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida. Segre

Un home va ser detingut la nit de Sant Esteve després d’una persecució policial pels carrers de Pardinyes i els polígons El Segre i Camí dels Frares fins que va ser interceptat a la carretera N-240 en direcció a Tarragona. Els fets van ocórrer a les 22.05 hores de dilluns, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va observar com un home colpejava fins a trencar el vidre d’un vehicle aparcat al carrer Sant Martí Claver. Quan va veure els agents, l’individu va fugir a bord d’una furgoneta, aparcada amb el motor en marxa, a gran velocitat.



En aquell moment, es va iniciar una persecució per intentar detenir-lo i l’home en tot moment va mantenir una actitud temerària al volant, sense respectar els senyals de circulació i posant en perill els altres conductors. Finalment, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquara, l’home va ser interceptat i va intentar sense èxit fugir a peu.



El conductor, de 31 anys i sense carnet de conduir ni assegurança, va ser imputat per conducció temerària, per conduir sense carnet i per danys.



Així mateix, la Urbana va denunciar penalment un conductor ebri que va xocar contra un fanal a Cappont dissabte a la nit. Un altre va ser denunciat el matí de Nadal davant de l’estació de Renfe quan va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa de 0,69 mg/l, i un altre xòfer va ser interceptat dilluns al matí, també a Cappont, amb una taxa de 0,74.