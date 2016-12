Les infeccions respiratòries omplen l’àrea de Pediatria d’Urgències

Una afluència més gran de nens amb bronquiolitis i també d’adults ha obligat a doblar boxs, segons els sindicats || L’hospital diu que encara hi ha llits lliures

L’àrea d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova ha registrat aquests dies de Nadal un notable pic de pacients, sobretot de nens afectats per infeccions respiratòries com bronquiolitis i ahir, primer feiner després de les festes, també va suportar un volum d’activitat més alt del normal, la qual cosa al migdia va obligar a doblar boxs (ubicar dos pacients a cadascun), segons van indicar fonts sindicals. “Per aquestes dates és freqüent atendre molts nens a Urgències, especialment nadons de menys d’un any que tenen bronquiolitis, ja que són pacients més indefensos”, va explicar un metge, que va apuntar que molts d’ells