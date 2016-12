Alerten d'estafes per falsos revisors del gas a domicili

Els Mossos d’Esquadra identifiquen dos comercials per pràctiques fraudulentes al Pallars

Una comunitat de veïns del barri Noguerola de Lleida ha alertat que en els últims dies s’ha trobat que dos persones passaven pels habitatges per oferir revisions de la instal·lació del gas i que deien venir de part d’una empresa, la qual cosa resultava ser una estafa. En aquest cas, no consta que cap veí patís cap robatori, però es va alertar a tota la comunitat perquè estessin avisats per si rebien aquest tipus de visita, ja que s’ha comprovat amb l’empresa del gas que aquests comercials no formen part dels seus treballadors.

Aquest tipus d’estafes són habituals i les víctimes solen ser persones grans. De fet, els Mossos d’Esquadra van identificar dimarts dos persones a la Pobla de Segur que haurien estafat persones d’edat avançada amb revisions de gas innecessàries, encara que fonts policials van assenyalar ahir a aquest diari que de moment no s’ha rebut cap denúncia sobre aquest fet.

Les identificacions es van dur a terme després que els mateixos veïns de diversos municipis del voltant alertessin sobre aquests falsos revisors. Aquest tipus d’estafa consisteix a fer una revisió encara que no faci falta i a preus abusius.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra recorden que les empreses es posen en contacte amb els clients abans d’enviar un tècnic al seu habitatge i que el preu per una revisió no es paga en el moment, sinó que es carrega a la factura del subministrament.