El ple de la Paeria rebutja les al·legacions de l’oposició i aprova definitivament els pressupostos per a 2017

El PSC suma C’s i PP per rebutjar les reclamacions, entre acusacions i retrets dels diferents grups

El ple de la Paeria ha aprovat aquest matí definitivament el pressupost municipal per a 2017 per 14 vots a 12, ja que el suport del PSC, C’s i el PP han permès rebutjar totes les al·legacions presentades per la resta de grups de l’oposició. El debat en aquest ple extraordinari, ple de retrets entre els portaveus, s’ha centrat més en qüestions legals i de procediment que en les al·legacions per si mateix, que en gran manera reproduïen esmenes ja tractades en el ple de pressupostos del mes passat.

Així, l’alcalde, Àngel Ros, ha ressaltat que "ni un dels 140.000 veïns de Lleida i ni una de les 900 entitats registrades no han presentat al·legacions ni s’han sentit lesionades per aquest pressupost", mentre que els grups sí que han fet ús d’aquest procediment, sense que els correspongui legalment, segons l’opinió de Montse Mínguez (PSC), Ángeles Ribes (C’s) i Joan Vilella (PP).

El PDeCAT, ERC, la Crida i el Comú han insistit en les seues objeccions amb els comptes de l’any que ve. Així, Rosa Salmerón (PDeCAT) va criticar que l’ajuntament faci un préstec a l’EMU perquè pugui cobrir els seus deutes i que el govern no hagi escoltat a la resta de grups. Per part d’ERC, Carles Vega, ha carregat contra l’"incompliment" de l’acord pressupostari de l’any passat per remunicipalitzar la zona blava i ha exigit que s’inclogui en el pressupost de 2017. Mentrestant, Pau Juvillà (Crida) ha reiterat la seua exigència de transformar la tarifa de l’aigua en una taxa per a així "recuperar el control democràtic" del servei i Carlos González (Comú) ha assenyalat que la Paeria incompleix la llei en no quadrar el pressupost del parc científic, com adverteix el mateix interventor municipal.