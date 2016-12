L’hotel Transit de l’estació de Lleida tanca al cap de vint anys per falta de gestor

Adif busca una empresa que l’assumeixi a l’haver quedat desert dos vegades el concurs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’hotel Transit, situat dins de l’edifici de l’estació de trens de Lleida ciutat, tancarà aquest dissabte, després que Adif no hagi trobat una empresa que es faci càrrec de la seua gestió. Aquest any conclou el contracte amb la cadena Catalonia, que no ha volgut continuar. L’establiment es va posar en marxa el 1996, té 3 estrelles i 51 habitacions.L’hotel Catalonia Transit de l’estació de trens de Lleida Pirineus tancarà aquest dissabte, ja que el contracte amb la cadena que el gestiona acaba al final de l’any i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) no ha trobat encara cap altra empresa que