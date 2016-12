La Paeria aprova la urbanització de Vallrufea, amb un nou parc al costat del Segre

El projecte, amb una inversió d'1,8 milions d'euros, és a càrrec dels promotors del futur centre comercial

Urbanització del vial Leandre Cristòfol

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest dijous el projecte d’urbanització i la reparcel·lació de l'àmbit de Vallrufea que està vinculat a la construcció d’un nou centre comercial. L'espai comptarà amb 4.113 metres quadrats de zones verdes i es preveu la plantació de 500 arbres generant un nou parc a la vora del Segre. També es crea un aparcament lliure i en superfície, amb capacitat per a 240 places, que donarà servei a tota la zona dels instituts. Així mateix, l’àrea comptarà amb carril bicicleta que estarà connectat amb la xarxa de la ciutat.L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha destacat que la inversió d’aquest projecte, 1’8 milions d’euros, és a càrrec dels promotors del centre comercial que ja compten amb totes les autoritzacions tant de la Paeria com de la Generalitat.Segons ha explicat l'ajuntament, el límit est de l’àmbit, entre el carrer principal i la parcel·la on actualment hi ha els instituts, es crearà una gran zona verda de forma allargada amb enjardinament, plantació d’arbustos i arbres d’ombra on s’inclouen zones de passeig i carril bicicleta.El projecte preveu, en total, la plantació de 500 arbres. Pel que fa al carril bici, connectarà el carrer Ton Sirera amb l’avinguda de l’Exèrcit, on s’enllaçarà amb el carril bici que ara s’està habilitant fins a la Creu del Batlle.Així mateix, s’ha previst una nova xarxa de sanejament separativa d’aigües pluvials i residuals -en què s’inclouen dos nous col·lectors al carrer Leandre Cristòfol- i també xarxa d’abastament d’aigües i de gas canalitzat. En relació a la xarxa elèctrica, se soterrarà la línia de mitja tensió aèria que creua l’àmbit i es canalitzarà la de mitja i baixa tensió per la vorera del nou traçat del vial Leandre Cristòfol.El projecte proposa la urbanització del vial Leandre Cristòfol, connectant l’avinguda de l’Exèrcit amb el camí de Rufea, i el carrer de Ton Sirera a través d’una rotonda. Aquest vial consta de dues voreres de tres metres d’amplada cadascuna, i una calçada de 7,50 metres corresponents a tres carrils, un per a cada sentit i el del mig reversible.A més, dins l’àmbit d’actuació també es proposa la urbanització d’un vial perpendicular al descrit anteriorment, que connecta amb el sector de sòl urbanitzable SUR 17, a l’espera que aquest es desenvolupi.