Més zones aptes per a bars i usos recreatius a Pardinyes

Per facilitar la implantació de negocis al sector SUR 13

L’ajuntament de Lleida acaba d’aprovar una modificació del pla parcial del sector SUR 13, en l’expansió de Pardinyes cap a la carretera de Corbins, per flexibilitzar els usos admesos a les finques per facilitar el seu desenvolupament urbanístic. Així, s’hi autoritzaran els usos de restauració, recreatius i hotelers als baixos dels blocs destinats a habitatges. Això permetrà, va matisar l’ajuntament, la instal·lació de noves activitats econòmiques en aquesta zona, com ara bars, cafeteries, pubs o karaokes, per exemple. A més, s’incorpora l’ús d’oficines a les parcel·les destinades a usos no residencials, que suposen una part petita del total d’aquesta àrea de deu hectàrees, que està en sòl urbà consolidat i que ja està desenvolupada en part amb la construcció de diversos blocs.

L’ajuntament va destacar que els usos plantejats són perfectament compatibles amb l’entorn en què s’ubiquen les edificacions i que els canvis no suposen un increment de l’aprofitament urbanístic, ja que no varia el sostre edificable. El SUR 13 és la zona ubicada entre Xavier Puig Andreu, la rambla de Corregidor Escofet i el carrer Vidal i Codina. La Paeria va posar a la venda recentment una finca en aquest sector, un solar de 1.028 metres quadrats a la cantonada entre Prat de la Riba i el carrer Euskadi, per un import de 950.142,21 euros més IVA.