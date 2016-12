Alerten que el codi per a clàusules terra no pot ser una excusa per retardar pagaments

L’OCU ofereix una calculadora gratuïta perquè els afectats coneguin quin ha estat el seu perjudici econòmic

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) celebra que el Govern aprovi un codi de bones pràctiques per a la banca que facilitarà les reclamacions dels clients afectats per les clàusules terra, però creu que no pot ser excusa per retardar encara més les devolucions.Per a l’OCU aquesta mesura és positiva ja que, segons la seua opinió, "suposa una pressió sobre les entitats financeres perquè tornin el cobrat de més, més quan els bancs s’havien limitat a dir que estudiarien cas per cas sense establir cap sistema per fer front a les reclamacions".A més, el mecanisme implementat pel Govern, segons l’organització, inclouria la creació d’unitats especials dedicades a gestionar les reclamacions dels clients, a més de formularis estàndard, terminis de devolució i definició de les dos opcions de devolució abans assenyalades.Tanmateix, l’organització adverteix que l’adhesió a aquest tipus de codis "no pot servir d’excusa per retardar encara més les devolucions obligant a esgotar aquesta via abans de poder acudir a la Justícia en el cas que el banc finalment es negui a tornar les quantitats prestades".L’OCU insisteix que les entitats "han de tornar d’ofici les quantitats cobrades indegudament" i s’ofereix a ajudar a tots els afectats a demandar davant dels tribunals "si finalment no quedés més remei que acudir a la via judicial".Per a això ha posat a disposició dels afectats un número de telèfon gratuït, el 900 902 480.Recorda als afectats que, tal com s’ha pronunciat el Tribunal de Justícia de la Unió, els afectats per aquestes clàusules "tenen el dret a recuperar la totalitat del que se’ls ha cobrat indegudament, pel que en cap cas no seria acceptable la possibilitat que des dels bancs es tracti d’imposar als consumidors cap tipus de treu com a condició per cobrar les quantitats reclamades".Els consumidors poden calcular el perjudici econòmic de la clàusula terra utilitzant