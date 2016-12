Impuls al centre comercial al costat del Camp Escolar a l’aprovar la Paeria la urbanització

El promotor preveu invertir 1,8 milions en una gran zona verda i un pàrquing públic de 240 places || El projecte de Vallrufea, rebatejat com Gran Gardeny, encara no ha anunciat operadors

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El projecte de centre comercial i de lleure de Vallrufea, recentment rebatejat com Gran Gardeny Shopping Center, va fer ahir un pas endavant per ser realitat amb l’aprovació per part de la junta de govern municipal del seu pla d’urbanització i reparcel·lació, malgrat que els seus promotors encara no han anunciat cap calendari per a les obres ni quins operadors preveu acollir. De moment, compten amb tots els permisos, inclosa la llicència de la Generalitat des de fa cinc anys, va destacar ahir l’alcalde, Àngel Ros, i a falta només de la llicència d’obres.El projecte d’urbanització preveu una inversió total