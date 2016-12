Les pujades del nou any

L’energia capitanejarà els increments de preus amb un cru a l’alça i la revalorització del dòlar || La previsió d’un Euríbor a la baixa fa preveure l’abaratiment de les hipoteques

L’any 2017 comença amb previsibles pujades de preus en les factures energètiques de les famílies i també en les telecomunicacions. De fet, només s’auguren abaratiments en el cas de les autopistes que depenen de l’Estat i les hipoteques gràcies a un Euríbor que mantindrà, segons els experts, la tendència a la baixa.Any nou, preus nous i més cars per a les famílies, centrats en especial en els sectors de l’energia i de les telecomunicacions, que solen tenir un efecte en cascada sobre altres productes.Els experts donen per fet que aquest nou any portarà una electricitat més cara. Malgrat que la