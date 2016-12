“Vaig vendre la casa pels okupes”

Els veïns de persones que okupen il·legalment pisos denuncien “autèntics calvaris”, sorolls i amenaces || Les entitats demanen més control i regulació

“Vaig haver de malvendre la casa perquè feia dos anys que la meua família i jo patíem el calvari de tenir com a veïns una família okupa que no tenia cap valor de convivència. Era una inseguretat constant, ens amenaçaven, vam arribar a posar reixes en una porta per evitar que saltessin a la nostra galeria. El dia que van amenaçar la meua filla vam decidir marxar”, explica amb tristesa i ràbia a parts iguals Antònia, una veïna de tota la vida de la Bordeta. Actualment viu amb el seu marit en un pis de lloguer del mateix barri, encara