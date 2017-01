Lleida condemna l'atac terrorista a Istanbul i la mort per violència de gènere a Madrid

02/01/2017

Imatges Minut de silenci per l'atac a Istanbul Lleida condemna l'atac terrorista a Istanbul i la mort per violència de gènere a Madrid Lleida TV El minut de silenci ha tingut lloc a la plaça Paeria. Magdalena Altisent

Representants polítics de la Paeria i d'altres institucions i dels diferents cossos de seguretat s'han aplegat aquest dilluns davant l'ajuntament per fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'atemptat a una discoteca d'Istanbul durant la celebració del Cap d'Any i també per condemnar la primera mort per violència domèstica de l'any, una dona de 40 anys a Madrid.



L’alcaldessa accidental, Montse Mínguez, ha lamentat que l’any hagi començat amb aquestes mostres de violència i ha donat el condol a les víctimes i a les seves famílies. Mínguez ha conclòs la concentració fent una crida per la pau.