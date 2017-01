Setze presos es van escapar el 2016 a Ponent al no tornar de permisos

La Generalitat destaca que és un percentatge baix davant les més de 2.200 sortides || Un va ser Tomás Pardo, un violador reincident que va atacar una dona a Igualada

Un total de 16 reclusos es van escapar l’any passat del Centre Penitenciari de Ponent i el Centre Obert de Lleida al no tornar de permisos, segons dades del departament de Justícia. Es tracta d’interns que no van tornar a la presó després de disfrutar de sortides autoritzades. El cas de més gravetat va ser el de Tomás Pardo Calvo, conegut com el violador de Martorell, que va ser detingut el passat 30 d’octubre acusat de segrestar, violar i ferir greument una dona d’Igualada després d’haver sortit de permís de la presó de Lleida, com va avançar SEGRE.Del total de