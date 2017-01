El comerç local veu enganyosa la liberalització de les rebaixes i és partidari de períodes fixos

El sector adverteix que és inviable tenir forts descomptes tot l’any i que la situació genera confusió entre els consumidors || Pronostiquen un canvi en la mentalitat i l’organització de les botigues

El sector comercial de Lleida és reticent a la liberalització de les rebaixes que preveu la nova llei catalana de Comerç i veu més convenient mantenir períodes fixos com fins ara. “Crec que hi hauria d’haver més ordre, perquè si no el consumidor no sap mai a quin preu està comprant. Si ara són lliures, haurem de pensar com el sector de l’alimentació i veure on situem el nostre marge. Si hem de tenir productes en oferta, els tindrem, però tots tot el temps és impossible. No seran rebaixes com fins ara”, va plantejar la presidenta de la Fecom, Maria