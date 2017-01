Obliguen Mercolleida a pagar 510.000 € en impostos pendents

L’Audiència Nacional sentencia que va aplicar una desgravació fora de termini i la llotja recorrerà || En la venda d’accions d’Indulleida per invertir a la Llotja

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Mercolleida haurà de pagar 510.131,56 euros entre impostos pendents i interessos de demora, després que l’Audiència Nacional hagi desestimat el recurs que va presentar la llotja lleidatana contra una resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central. El plet fa referència a la liquidació de l’impost de societats pels beneficis que Mercolleida va obtenir amb la venda d’11.122 accions d’Indulleida el 9 de juliol del 2001, fa més de quinze anys. Els beneficis ascendien a 2.035.140 euros i Mercolleida es va acollir a la deducció fiscal que hi ha en concepte de reinversió de beneficis extraordinaris. Per aquesta via, el 2004 es