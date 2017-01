L’estació de Lleida-Pirineus, sense servei de cafeteria i restaurant i amb tres locals buits

A part del tancament de l’hotel Transit a final d’any, els espais comercials de la terminal estan sota mínims || El bar va canviar d’empresa concessionària i la nova encara no ha començat a funcionar

L’estació de ferrocarril de Lleida no disposa actualment de cap bar on prendre un cafè o fer una mossada mentre s’espera l’arribada d’un tren. La cafeteria restaurant que ocupa l’espai central de la terminal està tancada des de començament d’any i no hi ha ningú que l’atengui. També ha quedat tancada la porta que dóna a l’exterior i que comunicava amb la terrassa del local. Adif va anunciar la setmana passada que havia adjudicat la gestió de la cafeteria a una nova empresa a partir de l’1 de gener i que durant el període de transició entre les dos firmes