La grip segueix a l’alça i la tornada al col·legi augmentarà els contagis

La taxa se situa en 223,87 per 100.000 habitants a Catalunya || Salut insta la població de risc a vacunar-se i assegura que els CAP encara disposen de dosis

Els casos de grip continuen augmentant i la taxa d’afectació ja se situa en els 223,74 casos per 100.000 habitants a Catalunya. Així ho reflecteixen dades actualitzades ahir per Salut que fan referència a l’última setmana de l’any i que són extrapolables a les comarques lleidatanes, segons va explicar el cap de Vigilància Epidemiològica de Lleida, Pere Godoy, tot i que no va oferir dades concretes sobre la demarcació. Encara que l’afectació del virus respiratori ja dobla el llindar epidèmic de grip (fixat aquesta campanya en 110,3 casos), la previsió és que continuï augmentant de forma continuada en les pròximes