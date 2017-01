Quatre aparells per a exercicis a l’aire lliure prop de la Seu Vella

Nou parc de ‘street workout’

El nou parc de street workout que construirà la Paeria al parc de Santa Cecília, a la falda del turó de la Seu Vella, incorporarà quatre aparells per practicar aquesta disciplina atlètica, que consisteix a fer exercicis acrobàtics utilitzant només el pes del propi cos. Comptarà amb barres metàl·liques a diferents altures, paral·leles dobles, una escala sueca i un banc inclinat per fer-hi abdominals, així com un paviment de sorra amortidor al voltant dels jocs per evitar danys en les caigudes. També es pavimentarà una zona amb formigó per fer-hi exercicis com ara flexions.

Aquesta actuació havia estat molt reivindicada per joves que practiquen exercici físic a l’aire lliure. De fet, van arribar a iniciar una recollida de firmes virtual a través de la plataforma Change.org per reclamar un espai, petició que finalment la Paeria va decidir atendre.

El projecte ja ha estat aprovat per l’ajuntament i ben aviat sortirà a licitació. Les obres tenen una durada prevista de dos mesos i costaran 60.166,44 euros, IVA inclòs.

L’actuació inclou també millores a l’arbratge i l’enllumenat públic.