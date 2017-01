Entrepussades que surten cares

La Paeria paga 1.223 € a una dona que va caure al carrer Valentí Almirall al faltar una llosa a la vorera || Dos caigudes en un dia per una boca de reg sense tapa a Sant Joan

Moltes entrepussades i caigudes de ciutadans a la via pública pel mal estat del paviment acaben costant car l’ajuntament. Com la d’una dona que va patir una fractura arran d’una caiguda al carrer Valentí Almirall al faltar una lloseta a la vorera que la Paeria ha hagut d’indemnitzar amb 1.223 euros. La caiguda es va produir el juny del 2014 i l’afectada va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial, que el consistori va estimar parcialment el gener de l’any passat i ara determina la indemnització esmentada. No obstant, en un informe indica que la responsabilitat municipal és només del 50%,