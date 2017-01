Diumenge de rebaixes, que suposaran una despesa de 96 euros per persona

Els comerciants esperen augmentar les vendes

El primer festiu de l’any d’obertura autoritzada per la Generalitat es va saldar ahir amb una bona afluència de clients a l’Eix Comercial de Lleida, la Zona Alta i les grans superfícies. No obstant, comerciants consultats van indicar que dissabte, el primer dia de la campanya oficial de rebaixes, hi va haver encara més afluència i esperen augmentar les vendes entre un 2% i un 3% respecte a l’any passat.L’Eix es va omplir de nou de compradors, alguns de fora de la capital que es van desplaçar a Lleida especialment per anar de rebaixes aprofitant diumenge de botigues obertes. La