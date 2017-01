Alonso: "Modificar el copagament farmacèutic no està a l’agenda del Govern"

Matisa la ministra Dolors Montserrat durant una visita a Lleida

El president del PP Basc i exministre de Sanidad Alfonso Alonso ha assegurat que modificar els trams del copagament farmacèutic "ni és a l’agenda ni és una prioritat del Govern espanyol", encara que ha assenyalat que actualment els trams són molt amplis i poden estudiar-se.

Alonso, que ha visitat Lleida, ha explicat en aquest sentit que el tema del copagament farmacèutic per als pensionistes no és un debat nou.

"Ara hi ha un copagament amb límits que es va establir el 2012 i que no tenia una finalitat recaptatòria, sinó donar valor als medicaments i evitar el consum irresponsable. Ara, els trams són molt amplis i poden estudiar-se", ha assenyalat Alonso.

"La ministra de sanitat ja ha dit que no hi ha previsió actualment d’una reforma d’aquests trams, que ara per ara no s’augmentarà el nivell de copagament entre els pensionistes. No és a l’agenda del Govern ni és una prioritat", ha afegit.

El debat ha sorgit després que la ministra de sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, digués ahir que volia "ajustar" el copagament farmacèutic per als jubilats que cobrin les pensions més altes, en el tram de renda que va des dels 18.000 als 100.000 euros.

Montserrat va llançar després un missatge de "tranquil·litat" per no alarmar als pensionistes i ha va assegurar que a l’agenda del PP no és previst l’increment del copagament farmacèutic.