Montserrat: "No alarmem als pensionistes, no es pujarà el copagament"

La ministra precisa que revisar els actuals trams no significa un increment

La ministra de sanitat, Dolors Montserrat, ha volgut llançar un missatge de "tranquil·litat" a tots els pensionistes i ha assegurat que a l’agenda del PP no està previst l’increment del copagament farmacèutic.

Montserrat ha precisat que revisar els actuals trams no significa incrementar el copagament dels pensionistes amb les rendes més altes, sinó "potser que els baixis als que tenen menys".

"No alarmem als pensionistes i per això vull tranquil·litzar-los", ha insistit la ministra, que ha defensat la reforma que el PP va fer la passada legislatura en aquesta matèria en ser preguntada sobre la possibilitat de suprimir el copagament per als pensionistes amb les rendes més baixes.

Actualment, els pensionistes que perceben menys de 18.000 euros a l’any tenen un límit de copagament de 8 euros mensuals; els que compten amb rendes anuals de més de 18.000 i fins 100.000 euros tenen un límit de 18 euros, i per als de més de 100.000 el límit és de 62 euros al mes.

La ministra ha incidit que està disposada a estudiar i a escoltar els experts de dins i fora del Ministeri, a més d’als grups parlamentaris i amb el resultat de l’informe, que fins i tot no s’ha començat a elaborar, "decidirem" en funció del consens.