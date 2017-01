Pujada del copagament de medicines a jubilats que guanyen més de 30.000 €

A Lleida, afectarà més de 6.600 pensionistes || Dolors Montserrat qüestiona que paguin 18 € al mes tant els que ingressen 18.000 com els que en reben 100.0000

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va anunciar ahir que vol impulsar una revisió del copagament farmacèutic dels jubilats per garantir que “pagui més qui més guanya”, incrementant la taxa per a les rendes més altes, concretament a partir de 30.000 euros anuals d’ingressos. A Lleida –segons un càlcul aproximat a partir de dades de pensions de l’Agència Tributària– serien més de 6.600 jubilats els que superen aquest nivell de renda i, per tant, veurien augmentat el seu copagament.Des del 2012, els pensionistes paguen una part del preu de les medicines amb un límit mensual. Així, els que cobren pensions