La Paeria media amb 4 bancs per aconseguir un lloguer social per a dotze famílies okupes

Perquè es quedin als pisos en els quals resideixen de forma il·legal, amb la condició que no molestin els veïns i cuidin bé els seus fills || Desallotjament ahir d’una parella amb tres nens a Pardinyes

La Paeria media amb quatre entitats bancàries perquè dotze famílies que actualment okupen pisos de la seua propietat puguin quedar-s’hi pagant un lloguer social adequat als seus ingressos. El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Xavier Rodamilans, va afirmar ahir que aquest procés també “comporta deures” per a les famílies okupes, que s’hauran de comprometre a respectar la convivència amb el veïnat i a cuidar bé els seus fills. “Si són capaços de conviure sense molestar ningú i de tenir cura dels seus fills, no hi haurà problema per a una solució”, va subratllar. Rodamilans va explicar que fa