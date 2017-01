Troben noves restes arqueològiques úniques a Espanya a l'antic barri jueu

Entre les ruïnes d’una casa cremada el 1391 apareix una gran gerra del segle XIII de gran interès || També una espasa, peces de ceràmica i calders de coure

L’excavació a l’antic barri jueu medieval de Lleida, conegut com la Cuirassa, ha tret a la llum noves restes arqueològiques de gran interès, en especial una gran gerra del segle XIII d’origen andalusí única a Espanya, ja que no se’n conserva cap en tan bon estat. Ha estat trobada, amb molts altres objectes, entre les restes d’una casa acomodada de l’antic call, incendiada pels cristians el 13 d’agost del 1391. A l’esfondrar-se, va atrapar a l’interior tot l’aixovar de la casa, inclosa aquesta gerra per conservar l’aigua fresca, d’entre 70 i 90 centímetres d’altura, amb una peanya molt característica per decoració