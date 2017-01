Ofertes d’ocupació a l’estranger per a titulats en Fisioteràpia

De centres sanitaris de França, que se sumen a les que la UdL rep des de fa temps per a graduats en Infermeria || La feina a Lleida remunta, però precària

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Universitat de Lleida (UdL) està començant a rebre ofertes d’ocupació de l’estranger per als titulats en Fisioteràpia, que s’afegeixen així a les que arriben des de fa temps per a graduats en Infermeria. A la borsa de treball de la facultat hi ha actualment almenys tres ofertes de centres sanitaris de França per a fisioterapeutes, corresponents en els últims sis mesos, que sumen en total una desena de llocs de treball. Per exemple, un hospital públic de la Bretanya francesa demana quatre fisioterapeutes a jornada completa i amb contracte indefinit, un centre de reeducació motriu pediàtrica de la regió