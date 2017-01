Preveuen noves inversions l'any que ve per millorar la qualitat de l'aigua de Lleida

Actualitzada 12/01/2017 a les 18:26

La depuradora de la ciutat tracta cada anys fins a 23 milions de metres cúbics d’aigua

L’estació Depuradora d’Aigües Residuals de Lleida tracta cada any uns 23 milions de metres cúbics d’aigua. D’aquests, una part es reciclen. I és precisament en aquest sentit que per a l’any que ve es preveuen noves inversions que afavoriran que la reutilització sigui més elevada. Ara totes les propostes s’estan acabant de redactar i es presentaran a l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui té la última paraula sobre les inversions.



Així ho han explicat aquest dijous als membres de comissió de promoció de la ciutat, que han visitat les instal·lacions.



L’objectiu de la visita ha estat conèixer de primera mà les inversions fetes durant el 2016, com la construcció d’una planta de descàrrega per a les cisternes o d’un gasòmetre nou.



Durant la visita, s’ha donat a conèixer quin és el recorregut que fa l’aigua des que surt de casa fins que s’aboca al riu, passant pels diferents tractaments que permeten “netejar” l’aigua d’una part important dels abocaments que es fan durant el seu ús i que queden dissolts, com poden ser la matèria orgànica i elements potencialment contaminants del medi (nitrogen i fòsfor).



Algunes dades destacables d’aquesta infraestructura que s’han donat a conèixer són, per exemple, que depura una mitjana de 2.350 metres cúbics/hora, és a dir, uns 56.450 metres cúbics al dia. Simula el funcionament del procés d’autodepuració d’un riu en el qual hi ha processos físics (de decantació), químics (precipitacions) i biològics (eliminació de matèria orgànica i nutrients). La depuradora d’aigües residuals de Lleida, que va entrar en funcionament l’any 1994 i es va ampliar l’any 2010, pot tractar fins a un màxim de 96.000 metres cúbics al dia