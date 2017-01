Ros demana una reunió amb Foment per acabar el cobriment de les vies i fer la nova estació d'autobusos

Ho ha dit en la cimera de ciutats catalanes i franceses de la'AVE, que ha reclamat el Corredor Mediterrani i la millora de la seva interconnexió

Ros, durant la seva intervenció a la cimera. Paeria

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciat avui que ha demanat una reunió amb el ministre de Foment i el president Adif per abordar la finalització del pla especial de l'estació, del qual queden pendents el cobriment de les vies entre Comtes d'Urgell i l'estació y el desenvolupament urbanístic previst. Així mateix, instarà a que es facin tots els tràmits per la construcció de la nova estació d'autobusos vora la del ferrocarril, sota el pont de Príncep de Viana, per garantir la intermodalitat. Ros ho ha dit durant la cimera del Comitè de Ciutats i de les Aglomeracions per a l'Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor Mediterrani, celebrada aquest matí a Tarragona. Ros i la resta de participants han reivindicat el Corredor Mediterrani de mercaderies. L'alcalde de Lleida ha manifestat que és una actuació clau per guanyar competitivitat i optimitzar els costos de càrrega, especialment per al sector agroalimentari.

En aquesta comité hi participen una dotzena de ciutats, catalanes i franceses: Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Besiers, Carcassona, Montpeller, Narbona, Nimes, Perpinyà i Tolosa. Durant la trobada, el secretari general d'Infraestructures del Govern central, Manuel Niño, ha assegurat que el tercer rail es licitarà en les properes setmanes. No obstant això, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordat que aquesta licitació s'ha anunciat ja diverses vegades i sempre s'endarrereix. "Per enèsima vegada ens ho voldrem creure, però sobretot ho volem veure", ha dit. Els membres del comité també han demanat una millora de la interconnexió ferroviària.