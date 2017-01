“Hem estat 3 dies ingressats passant fred i sense mantes ni tovalloles”

La néta d’una pacient de l’Arnau denuncia la falta de personal i de material

“Van ingressar la meua àvia la matinada de dilluns a dimarts després de passar dotze hores a Urgències per una afecció respiratòria greu i a dia d’avui segueix fent fred a l’habitació, on hi ha dos pacients ingressades per bronquitis, sense mantes ni tovalloles. Les hem hagut de portar de casa perquè els treballadors ens diuen que no els en queden.” Així explicava ahir Alba, la néta d’una pacient de 87 anys, la situació amb què s’han trobat a l’Arnau. Avui té previst presentar una reclamació per denunciar “la falta de personal i recursos materials a l’hospital”, coincidint d’aquesta manera