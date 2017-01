L’edifici de Veterinaria obrirà per fases i la primera estarà llesta al febrer

Inclourà la sala de necròpsies perquè els alumnes de tercer puguin començar a practicar-les, com estava previst

La Universitat de Lleida (UdL) podrà estrenar al febrer part del nou edifici de Veterinària, concretament la sala de necròpsies i els laboratoris situats en la planta baixa, fet que permetrà complir la planificació docent prevista perquè els alumnes de tercer puguin començar a fer ja les disseccions. El president de la diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat en una visita d'obres aquest matí que l’obra està complint amb els terminis previstos i que al maig estarà acabat tot l’edifici, d’1.200 metres quadrats, que també compta amb despatxos en la primera planta i l’aulari en la segona. Mentrestant, les classes d’aquesta carrera es fan en altres espais de l’escola d’Agrònoms. Reñé ha explicat també que el projecte del segon edifici de Veterinària, que s’ubicarà a Torrelameu, està ja pràcticament llest i podrà sortir a licitació a la primavera, de manera que estarà en obres aquest any. Acollirà equipaments hospitalaris com quiròfans. La Diputació finança ambdues obres.

El rector de la UdL, Roberto Fernández, ha agraït el suport de la corporació provincial. "La societat de Lleida tenia un somni de fa molts anys de tenir a casa estudis de Veterinaria. Són dels estudis universitaris més cars i si són possibles és pel suport decidit i incondicional de la Diputació", ha afirmat. Fernández ha indicat que el ritme de les obres s’adequa a la planificació docent prevista i que si hi hagués cap canvi, hi ha un pla alternatiu previst i no hi haurà cap transtorn. El rector ha destacat també la gran demanda que tenen els estudis entre l’alumnat, que aquest any van fer que tinguessin gairebé la mateixa nota de tall que a la Universitat Autònoma. Hi ha 60 places i hi va haver prop de 220 aspirants.