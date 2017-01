La majoria d’instituts de Lleida tenen càmeres en passadissos i accessos

Pares i estudiants en desconfien, però no s’han plantejat demanar-ne la retirada

Bona part dels instituts de Lleida tenen instal·lades càmeres de vigilància als accessos i alguns passadissos per qüestions de seguretat, però només miren les imatges si ocorre algun incident. La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans en desconfien, però no en demanen la retirada.La majoria d’instituts de Secundària de Lleida tenen càmeres de vigilància als accessos i en alguns passadissos, però no a les aules, a diferència del Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, que en va instal·lar una en aula d’ESO abans de Nadal i que va retirar aquesta setmana després de l’oposició