Ordeig: “Aquest 2017 es demostrarà que el full de ruta del Govern no ens portarà enlloc”

Actualitzada 13/01/2017 a les 13:26

El PSC de Lleida ha organitzat aquest divendres el tradicional esmorzar d’Any Nou amb periodistes de la demarcació

Foto de família de l'esmorzar del PSC de Lleida. PSC Lleida

El Primer Secretari de la Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, ha afirmat aquest divendres que “no es pot fer una burda utilització de les institucions per alimentar un determinat projecte polític i oblidar les persones. En aquest 2017 es demostrarà que aquest full de ruta del Govern, per tenir contents a la CUP, no ens portarà enlloc”.



Ordeig ha participat aquest divendres amb altres càrrecs orgànics i institucionals del PSC, com el President del partit i alcalde de Lleida, Àngel Ros, en el tradicional esmorzar d’any nou amb periodistes de la demarcació.

Òscar Ordeig ha afirmat que “tal i com planteja el Govern aquest referèndum estic segur que no es farà. Qualsevol solució que no vingui del diàleg i el pacte està abocada al fracàs; si s’hagués usat el diàleg i el pacte en aquest procés pel dret a decidir inclús el PSC s’hi hagués sumat”. En aquest sentit, ha dit, “estic segur que l’any vinent en tornarem a parlar i es tornarà a plantejar nous terminis i escenaris; davant tot plegat, segur que en un futur s’obriran les terceres vies, en les que nosaltres seguim defensant que cal millorar el finançament, el respecte a la llengua i cultura catalana i una reforma constitucional que canviï el model de país”.



D’altra banda, Ordeig ha criticat que “s’ha usat la crisi per canviar el model públic fent una clara centralització dels serveis, el que demostra un profund desconeixement del territori a més d’una demostració de model ideològic que perjudica el territori més gran i amb menys densitat de població” i ha afegit que “el projecte de dretes de Convergència ha fet una pròrroga evident i lamentable que diu molt poc del Govern que diu voler un nou país; però un país es fa entre tots, no amb territoris de primera i de segona”.



Per la seua banda, el President del PSC i Alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha afirmat també que “venim d’un 2016 complex, però ens arriba un 2017 que promet molt: no sabem a quants processos electorals i consultes no pactades ens enfrontarem”. Ros ha reiterat que “nosaltres volem un referèndum constitucional. El que proposem els socialistes, que tot i ser el més obvi sembla el més estrany, és que cal buscar un altre marc d’encaix per solucionar un dels principals problemes del país, que és la relació entre Catalunya i Espanya”.



Ros ha dit que “tenim un seriós problema amb les pensions, amb la creació de llocs de treball que ara sumen les components de temporalitat i salarial baixes, i davant aquest escenari és necessari revertir aquestes polítiques per sortir de la crisi sense fissures socials”.