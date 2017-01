La Paeria allotja 369 persones a l'alberg municipal a través del Pla Iglú des del novembre

Des que es va activar enguany la campanya, fa 66 dies, s’han enregistrat 4.691 pernoctacions

L'alberg municipal de Lleida Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha allotjat 369 persones diferents, 9 d’elles dones, a l’alberg municipal a través del Pla Iglú, des que aquest es va activar fa 66 dies. Aquest servei municipal ha estat utilitzat per una mitjana diària de 70 persones, des del 7 de novembre de 2016, malgrat que la punta màxima va arribar a ser de 93, només pel Pla Iglú.



La Fundació Jericó, concessionària de l’alberg, ha arribat a acollir fins a 130 persones una nit a les dependències del carrer Tallada, en comptabilitzar aquestes i les persones derivades per l’àrea d’inclusió, des dels Serveis Socials.



Aquests dies de més afluència, va fer necessari recórrer en 26 ocasions a l’ús d’hamaques per tal de donar cabuda tothom que volia pernoctar a l’alberg.



El nombre total d’allotjaments utilitzats pel Pla Iglú fins ara en aquesta campanya 2016-2017 és de 4.691, dels quals 65 corresponen a dones.



Les xifres d’enguany són molt superiors a les que va enregistrar el Pla Iglú fa un any, si fem la comparativa respecte a la mateixa setmana del 2016. Llavors, s’havien arribat a comptabilitzar 3.336 allotjaments, davant els 4.691 actuals. Un total 261 persones diferents havien pernoctat almenys una nit a l’alberg -65 persones/nit de mitjana-, davant els 369 que hi ha passat en l’actualitat¬ -70 persones nit¬-.



Cal aclarir, no obstant, que l’actual campanya del Pla Iglú s’ha activat molt més aviat que la del 2016, degut a les baixes temperatures.