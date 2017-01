Mitja dotzena de sortides de bombers a causa del vent

Cauen els focus de la pista de gel de la plaça Sant Joan || Ratxes de fins a 45 km/h a la capital i de fins a 100 al Pirineu

Els Bombers de la Generalitat van efectuar ahir mitja dotzena de sortides a les comarques de Lleida a causa dels danys provocats per les fortes ratxes de vent, que van arribar a ser de fins als 100 quilòmetres per hora al Pirineu i de 45,7 km/hora a la capital del Segrià.

L’incident més aparatós va ser el que es va produir a mig matí a la pista de gel de la plaça Sant Joan quan es va esfondrar l’estructura metàl·lica que aguantava els focus. Afortunadament, va caure sobre la pista quan no hi havia ningú, per la qual cosa cap persona va resultar ferida. Precisament, ahir era l’últim dia que havia d’obrir al públic.



Els bombers van revisar façanes a Alcalde Areny, Cappont i Tàrrega per la caiguda de runa

Els Bombers també van efectuar altres sortides al llarg del matí per revisar façanes i altres elements que amenaçaven de caure. A les 12.11 hores van ser alertats perquè fixessin unes làmines de plàstic d’un edifici de l’avinguda Alcalde Areny. Poc després van acudir fins al carrer Santa Cecília, per retirar runa de la façana de l’edifici del número 18. També va caure a terra la tanca de protecció del pàrquing de zona blava habilitat al solar dels antics blocs del Seminari.

Per la seua part, les brigades municipals van retirar mobiliari urbà afectat pel vent, que va arrancar cartells i va moure contenidors. Una altra de les sortides dels bombers va tenir lloc a Tàrrega, també per revisar una façana però en la qual no hi va haver danys més grans.

Al Pirineu lleidatà, la neu va obligar els vehicles a utilitzar cadenes a la Bonaigua (vegeu més informació a la pàgina 14). El vent també va provocar que la sensació de fred fos molt més gran del que van reflectir els termòmetres. D’aquesta manera, encara que a la ciutat al migdia es van assolir els 10,5 graus, la sensació era de només quatre.