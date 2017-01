Sols 176 contribuents sol·liciten a la Paeria pagar les taxes en 10 vegades

El primer any d’aplicació de la ‘tarifa plana’ per als impostos municipals

La posada en marxa del Pla Personalitzat de Pagaments per part de la Paeria per facilitar la liquidació de les taxes i impostos municipals ha tingut escàs eco entre els contribuents de Lleida. Només 176 s’han adherit a aquesta tarifa plana per pagar en deu vegades l’IBI, la taxa d’escombraries, la de guals o l’impost de circulació, entre altres tributs. Vuit més han demanat pagar en cinc vegades; sis, en dos pagaments; i 22, en un de sol. En total, únicament 212 persones van presentar la sol·licitud durant el 2016 per beneficiar-se d’aquest pagament flexible, que no comporta interessos ni requereix garanties, durant aquest any, el primer en què està d’aplicació. Poden sol·licitar-la –ara ja de cara al 2018– tots els contribuents que no tinguin deutes pendents amb l’ajuntament. Si es paga en deu vegades, els rebuts arriben el dia 5 de cada mes entre el gener i l’octubre i l’últim rebut regularitza les possibles diferències respecte a les estimacions inicials.

Val a recordar que el consistori també ofereix l’opció de fraccionar els deutes pendents amb l’administració tributària municipal. En concret, l’ajuntament va tramitar el 2015 un total de 938 expedients de fraccionament per un import global endeutat de 2,1 milions d’euros.