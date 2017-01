Els veïns de Copa d'Or rebutgen més centres comercials si no es millora la mobilitat

Actualment a la zona ja hi ha 12.000 metres quadrats de superfície comercial

Els veïns de la zona de Copa d’Or i Sot de Fontanet, a la ciutat de Lleida, consideren que abans d’ubicar nous espais comercials a la partida el que cal és buscar solucions als problemes de mobilitat.



I és que tot i que la Paeria considera que la zona d’expansió de Copa d’Or ja ha arribat al seu sostre comercial amb els establiments que actualment estan operatius, com el Media Markt, el Decathlon, l’Esclat, el Mercadona i els restaurants McDonald’s i Viena, a més de les noves implantacions en obres o amb tramitació aprovada, els veïns de la zona estan en alerta.



Asseguren que abans de proposar-se qualsevol nova implantació el que cal es solucionar els problemes de trànsit, sobretot el cap de setmana, amb centenar de cotxes que col·lapsen la circulació, tant de la zona estrictament comercial com dels carrers de la partida que són usats pels conductors com a vies d’escapatòria, segons denuncia Davi Melé, president de l’associació de veïns de Copa d’Or.



La polèmica s’ha iniciat després de conèixer la possible implantació de la multinacional Leroy Merlin, una superfície comercial de 8.300 metres quadrats. Compta ja amb la llicència comercial de la Generalitat, però des de la Paeria s’assegura que actualment a Copa d’Or ja hi ha 12.000 metres quadrats de superfície comercial, una xifra que es considera suficient, ja que el planejament urbanístic contempla que en aquesta zona més del cinquanta per cent ha de ser residencial. De fet, estava previst construir 2.600 habitatges, però la majoria de solars estan buits.