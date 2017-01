La Paeria troba feina a 439 persones el 2016 amb l’Institut d’Ocupació

El Servei d’Intermediació Laboral que ofereix l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) va permetre que 439 persones trobessin una feina durant l’any passat, 33 més que el 2015. En aquests dotze mesos ha tramitat un total de 708 ofertes de treball, amb un augment del 53%, i s’ha atès 3.343 persones sense feina, 352 menys.

L’IMO considera, en aquest sentit, que aquestes xifres són un símptoma de recuperació econòmica, ja que hi ha hagut menys consultes i menys entrevistes (2.243, 136 menys que el 2015) per a un nombre superior d’ofertes de treball.

La Paeria va considerar “altament positives” aquestes xifres per l’augment del nombre de persones que han tingut l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral i de la confiança per part de les empreses en l’IMO perquè actuï com a mediador. La xifra total de llocs de treball oferts també va augmentar, al passar de 662 a 911.

Per sectors, les places d’administratius, serveis a les persones, comerç, hostaleria i turisme, tècnics en muntatges i els aspirants amb títols de llicenciatura o diplomatura han sigut les de més èxit, amb més de la meitat de les ofertes tramitades. Aquest servei, que és gratuït, funciona des del 1996 i està reconegut com a agència de col·locació.