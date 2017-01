El Govern dóna llum verda a la creació de cinc subdelegacions territorials de salut pública

Actualitzada 17/01/2017 a les 18:50

Barcelona; Girona; Catalunya Central; Lleida i Alt Pirineu i Aran, i Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

La façana de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segre

El Departament de Salut ha redefinit, mitjançant un decret, l’estructura de la Secretaria de Salut Pública. Segons un comunicat de la Generalitat, ho ha fet, revisant-la, bàsicament, en l’àmbit territorial, "per facilitar un exercici de polítiques de salut pública més proper a la ciutadania i sensible a la detecció de necessitats específiques de les diferents zones del país, com a element fonamental per lluitar contra les desigualtats".



Amb aquest objectiu, la Secretaria de Salut Pública s’organitzarà ara territorialment en cinc subdireccions regionals: Barcelona; Girona; Catalunya Central; Lleida i Alt Pirineu i Aran, i Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, enfront les tres anteriors (Barcelona, Girona i la resta de Catalunya). En aquest sentit, s’adscriuen a les diferents subdireccions regionals els serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública per garantir una actuació ràpida, efectiva i coordinada a nivell del territori.



A més, es crea la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública, que assumirà bàsicament les funcions de gestió de la Secretaria, reservant per a aquesta la direcció política i estratègica. D’altra banda, es fusionen les subdireccions generals de Seguretat Alimentària i de Protecció de la Salut, per tal de dotar de major eficiència els conceptes d’avaluació, gestió i comunicació del risc en aquests dos àmbits.



En aquesta línia, també es vol afavorir que les intervencions en aquests àmbits tinguin un major impacte sobre la ciutadania millorant la gestió i el funcionament dels serveis a nivell central i amb les estructures territorials.