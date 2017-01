El Torre Vicens prohibeix portar el mòbil a l’institut a alumnes d’ESO

Als de primer i segon, des del passat dia 9 || Mesura pionera per afavorir l’atenció a classe i la convivència, i després d’incidències amb l’ús de WhatsApp

Els alumnes de primer i segon d’ESO de l’institut Torre Vicens no poden portar els telèfons mòbils al centre des del passat dia 9, a la tornada de les vacances de Nadal. L’equip directiu va instaurar aquesta prohibició pionera per evitar “petits conflictes” pel seu mal ús (van detectar insults a través de WhatsApp, per exemple, encara que van ser lleus i no van obrir expedients disciplinaris), però sobretot per millorar l’atenció dels estudiants i la seua socialització. “Notàvem que portar el mòbil no afavoria la concentració a classe; si l’utilitzaven al passadís, es despistaven i arribaven tard, i al