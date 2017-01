La Urbana va retirar 80 punts

Baixen un 31% respecte a l’any anterior, en el qual s’havien disparat, però són

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Guàrdia Urbana va retirar una mitjana de 80 punts al dia del carnet de conductors de Lleida per infraccions viàries, segons l’estadística oficial que acaba d’actualitzar la Direcció General de Trànsit (DGT) referent a l’any 2015. En total, es van retirar 29.527 punts per un total de 7.893 infraccions i la gran majoria (prop de sis mil) correspon a les multes per saltar-se un semàfor en roig. Aquesta xifra suposa un descens d’un 31% respecte al rècord de 43.134 punts retirats el 2014, que va ser l’any en què es van implantar els nous dispositius de semàfor amb càmera